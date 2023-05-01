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Турецкая авиакомпания запускает прямой рейс из Тюмени в Анталью с 27 мая

Общество, 12:04 24 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines реализует полетную программу из Тюмени в Анталью с 27 мая. Рейсы запланированы три раза в неделю, сообщает тюменский международный аэропорт Рощино.

В понедельник вылет из Тюмени - в 16 часов 50 минут, в среду - в 16 часов, в субботу - в 15 часов.

"Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором FUN&SUN", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

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# Анталья , аэропорт Рощино , Турция

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