35 демобилизованных участников СВО прошли реабилитацию в центре "Градостроитель"

| Фото: Областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" | Фото: Областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"

Психологическую и другие виды реабилитации проходят демобилизованные участники СВО в областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюменском районе. Подобную помощь получили 35 пациентов.

Об этом на пресс-конференции о медицинской реабилитации в Тюменской области рассказала главный врач медучреждения Людмила Барсукова.

"Уже издан приказ по Тюменской области о реабилитации по данному направлению, и основным лечебным учреждением, которое будет ей заниматься, является "Градостроитель", — пояснила она.

Людмила Барсукова отметила, что сейчас идет обсуждение вопросов организации отделения психологической помощи участникам СВО на базе "Градостроителя".