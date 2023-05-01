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35 демобилизованных участников СВО прошли реабилитацию в центре "Градостроитель"

Общество, 12:59 24 мая 2023

Областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" | Фото: Областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"

Психологическую и другие виды реабилитации проходят демобилизованные участники СВО в областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюменском районе. Подобную помощь получили 35 пациентов.

Об этом на пресс-конференции о медицинской реабилитации в Тюменской области рассказала главный врач медучреждения Людмила Барсукова.

"Уже издан приказ по Тюменской области о реабилитации по данному направлению, и основным лечебным учреждением, которое будет ей заниматься, является "Градостроитель", — пояснила она.

Людмила Барсукова отметила, что сейчас идет обсуждение вопросов организации отделения психологической помощи участникам СВО на базе "Градостроителя".

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# Градостроитель , реабилитация

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