Инвестировать в интеллектуальные права советует эксперт тюменскому бизнесу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальные права могут быть парашютом для бизнеса и средством капитализации. Такой совет дал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков на экспертной сессии XII Юридической недели в Тюмени 24 мая.

"Интеллектуальные права в последующем – лет через пять-десять - будут одним из главных средств капитализации. Оценочное сообщество, думаю, к тому времени подключится и научится правильно оценивать стоимость, которую они составляют. Это может быть таким парашютом при каких-то сложных ситуациях с бизнесом, за который вы уверены. Он не требует вложений, достаточно раз в десять лет продлить права", - подчеркнул бизнес-обмудсмен.

По его оценке, те люди, которые смотрели на 10-15 лет вперёд и зарегистрировали свои товарные знаки, наименования, изображения, обеспечили себе будущее. Они понимали что, с одной стороны, таким образом, защищают себя, с другой - смогут на этом зарабатывать.

"Свинка Пеппа, Смешарики, Маша и Медведь – тема не новая, каждый год поступают обращения от предпринимателей, которым предъявляют исковые требования за неправомерное использование товарных знаков, изображений мультгероев на игрушках. Был прецедент, когда за крючок в виде кобры с предпринимателя автор взыскал через суд 30 тысяч рублей. В прошлом году к этой теме подключились и крупные промышленные предприятия. Если по предпринимателям можно добиться снижение требований до 10 тысяч рублей, то по промышленникам речь идет о миллионах рублей", - рассказал Павел Меньщиков.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У бизнесменов вызывает непонимание соразмерности взыскания. Почему столь большая сумма компенсации требуется и почему предприниматель должен за это платить, а не поставщик, обозначил вопросы омбудсмен. Он рассказал, что контрольные закупки проводятся и в сельских магазинах. В одном из таких нашли игрушки мультгероев "Три кота". С одной упаковки за 150 рублей - четыре нарушения. Исковые требования удалось снизить с 200 тыс. до 50 тыс. рублей.

Он отметил, что так называемый патентный террор приобрел массовый характер. Правительство России подготовило законопроект, по которому будут внесены дополнения в части защиты интеллектуальных прав. Они должны решить ряд проблем. В их числе - новое правило обретения нарушений исключительного права, а также возможность рассматривать множественные нарушения как одно. И вводится на законодательном уровне возможное снижение размера компенсации ниже низшего предела, солидарная ответственность для хозяйствующих субъектов. Таким образом, предприниматели, которые покупают у поставщика такие игрушки, смогут потом возместить через суд с них компенсацию. Поправки по мнению тюменского бизнес-омбудсмена своевременные и необходимые. Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Напомним, в Тюмени 24 и 25 мая проходит Юридическая неделя. Ее организовала Западно-Сибирская правовая палата при поддержке ТПП Тюменской области, регионального отделения "Деловая Россия", Объединения работодателей и Тюменского делового клуба. На протяжении двух дней юристы рассматривают актуальные вопросы налогообложения, наследования семейного бизнеса, внешнеэкономической деятельности и банкротства. Программа здесь.

Оксана Корнеенкова