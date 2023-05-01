В Тюмени летние кинопоказы начнутся с 26 мая

Gorkiy Cinema x Apes во ВКонтакте Gorkiy Cinema x Apes во ВКонтакте

Летние кинопоказы под открытым небом стартуют в Тюмени 26 по 28 мая. Помимо просмотров фильмов зрителей ждут диджеи, живая музыка, угощение от пиццерии и многое другое, сообщают организаторы.

Просмотры пройдут по адресам: ул. Советская, 48а и 30 лет Победы, 52а. Приобрести билеты можно по ссылкам: кинотеатр Gorkiy Cinema и кинотеатр Apes.

Стоимость: от 300 рублей. Подробности по телефонам: +7 (982) 923-25-28 или в группе.