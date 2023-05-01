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В Тюмени летние кинопоказы начнутся с 26 мая

Общество, 10:43 25 мая 2023

Gorkiy Cinema x Apes во ВКонтакте

Летние кинопоказы под открытым небом стартуют в Тюмени 26 по 28 мая. Помимо просмотров фильмов зрителей ждут диджеи, живая музыка, угощение от пиццерии и многое другое, сообщают организаторы.

Просмотры пройдут по адресам: ул. Советская, 48а и 30 лет Победы, 52а. Приобрести билеты можно по ссылкам: кинотеатр Gorkiy Cinema и кинотеатр Apes.

Стоимость: от 300 рублей. Подробности по телефонам: +7 (982) 923-25-28 или в группе.

Gorkiy Cinema x Apes во ВКонтакте

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# кино , летние кинотеатры

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