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Новый УЗИ-аппарат появился в Исетской больнице

Общество, 16:29 24 мая 2023

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый УЗИ-аппарат появился в областной больнице №3 Исетского района. Теперь врачи смогут проводить УЗИ почек, лимфоузлов и органов брюшной полости, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Поступление нового современного аппарата УЗИ по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" стало важным событием. Ведь использование более современного оборудования повысит уровень качества диагностики заболеваний", – отметил главный врач Сергей Катаргин.

Оборудование оснащено современными датчиками, которые обеспечивают более высокое качество изображения и помогают выявить патологии на ранней стадии.

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# здравоохранение , УЗИ

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