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11-дневный круиз "От тайги до Полярного круга" запустили из Сургута в Тобольск

Общество, 17:02 24 мая 2023

пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области

Речной круиз "От тайги до Полярного круга" из Сургута в Тобольск запустили 23 мая. Четырехпалубный комфортабельный теплоход-пансионат "Северная сказка" прибудет в древнюю столицу Сибири 2 июня, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Отдыхающих ждет 11-дневное путешествие с остановками и экскурсионными программами в девяти населенных пунктах: Сургут, Березово, Мужи, Салехард, Новый Киеват, Октябрьское, Ханты-Мансийск, Уват и Тобольск. В Тобольске туристам расскажут о 400-летней истории древней столицы Сибири, о походах Ермака, о жизни декабристов и знаменитых людях, связанных с этим городом, – Петре Ершове и Дмитрии Менделееве.

Также желающие смогут посетить каменный кремль, музей "Дворец наместника", Базарную площадь, "Мастерскую Минсалима" и музей Семьи Императора Николая II. Также можно оформить посткруизную программу в региональную столицу "Тюмень – врата Сибири" с посещением музея Г. Е. Распутина в селе Покровском, музея "Усадьба Колокольниковых" и обзорной экскурсией по городу. Во время плавания для туристов пройдут развлекательные программы в концертном зале.

Добавим, в 2024 году запланирован еще один речной круиз "Сибирские сокровища", который пройдет через Томск, Колпашево, Нарым, Парабель, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Уват и Тобольск.

пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области

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# речные круизы , туризм

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