"Формэйшн Вера" представила свои лучшие номера в Салехарде
| Фото: Формейшн "Вера" (архив)
Тюменский танцевальный коллектив "Формэйшн Вера" представила свои лучшие номера в "Культурно-деловом центре" Салехарда 23 мая. Главным событием вечера стала их латиноамериканская программа "Предвкушение".
Жители столицы Ямала остались под яркими впечатлениями от безупречного исполнения номеров, костюмов и переходов, пишет информационный центр правительства региона. Бальные танцы вышли на новый уровень, отмечают зрители шоу.
Выступление "Формэйшн Вера" прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", инициаторами которого стали Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.
Подробнее на сайте культурноесотрудничество.рф.
Видео: "Ямал Медиа"