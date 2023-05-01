"Формэйшн Вера" представила свои лучшие номера в Салехарде

| Фото: Формейшн "Вера" (архив) | Фото: Формейшн "Вера" (архив)

Тюменский танцевальный коллектив "Формэйшн Вера" представила свои лучшие номера в "Культурно-деловом центре" Салехарда 23 мая. Главным событием вечера стала их латиноамериканская программа "Предвкушение".

Жители столицы Ямала остались под яркими впечатлениями от безупречного исполнения номеров, костюмов и переходов, пишет информационный центр правительства региона. Бальные танцы вышли на новый уровень, отмечают зрители шоу.

Выступление "Формэйшн Вера" прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", инициаторами которого стали Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

Подробнее на сайте культурноесотрудничество.рф.

Видео: "Ямал Медиа"

