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В Тюмени перекроют участки дорог 2, 3 и 4 июня

Общество, 08:42 26 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки дорог перекроют в Тюмени 2, 3 и 4 июня из-за чемпионата и первенства Тюмени по велоспорту в дисциплине "шоссе", сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

2 и 3 июня с 9 до 16 часов движение приостановят по ул. Владимира Полякова на участке от ул. Современной до ул. Якова Коровина.

4 июня с 9 до 16 часов перекроют дорогу для автомобилистов по ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила. Ознакомиться со схемами перекрытия можно на сайте.

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