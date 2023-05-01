В Тюмени перекроют участки дорог 2, 3 и 4 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки дорог перекроют в Тюмени 2, 3 и 4 июня из-за чемпионата и первенства Тюмени по велоспорту в дисциплине "шоссе", сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

2 и 3 июня с 9 до 16 часов движение приостановят по ул. Владимира Полякова на участке от ул. Современной до ул. Якова Коровина.

4 июня с 9 до 16 часов перекроют дорогу для автомобилистов по ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила. Ознакомиться со схемами перекрытия можно на сайте.