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Инструменты роста продаж для малого бизнеса обсудят в Тюмени

Общество, 08:56 26 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспертная сессия "Как продавать больше" пройдет в Тюменском технопарке 5 июня, сообщает пресс-служба учреждения.

На сессии рассмотрят, как маркетинг влияет на прибыль и какие инструменты являются наиболее эффективными. Экспертами выступят маркетолог широкого профиля с опытом работы более 14 лет, сертифицированный бизнес-наставник Мария Речкина, бренд-стратег, консультант по маркетингу Мария Вожигова.

Подать заявку для участия можно по ссылке.

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# предпринимательство , тюменский технопарк

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