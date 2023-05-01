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Владимир Якушев пожелал выпускникам и их родителям успешной сдачи экзаменов

Общество, 16:57 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев пожелал выпускникам и их родителям успешной сдачи экзаменов и благополучного поступления в вузы и колледжи.

"Перед вами множество дорог, важно найти свою, выбрать такую профессию, которая была бы по душе, заряжала вас энергией, помогла максимально раскрыть способности и таланты, а значит добиться успеха, реализовать намеченные планы", – обратился к школьникам Владимир Якушев.

Окончание школы, по его словам, – важный жизненный этап, сопряженный с волнениями и переживаниями. "Поэтому задача взрослых – окружить ребёнка вниманием и заботой. Поддерживать, особенно в трудные моменты, и вселять уверенность в своих силах", – отметил Владимир Якушев.

В этом году в регионах УФО 57 тысяч выпускников 11 классов, почти 150 тысяч ребят оканчивают 9 класс, сообщается на сайте полпредства. У девятиклассников экзамены уже начались. Одиннадцатиклассники первые ЕГЭ - по географии, литературе и химии - сдают в пятницу 26 мая.

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# Владимир Якушев

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