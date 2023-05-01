Региональное отделение Русского энтомологического общества откроют в Тюмени

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Региональное отделение Русского энтомологического общества (РЭО) впервые откроют в Тюмени на базе медицинского университета 29 мая в 17 часов. В дистанционном режиме к собравшимся присоединятся новые члены РЭО из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба вуза.

"Арахноэнтомология, особенно медицинская, изучение насекомых и паукообразных, способных вызывать либо передавать заболевания, сегодня приобретает первостепенное значение, это признано на мировом уровне. Чтобы предотвратить новые опасные эпидемии, крайне важно консолидировать усилия всех специалистов, поэтому создание Тюменского отделения РЭО приобретает особую значимость", - рассказала председатель заседания, доцент Тюменского ГМУ Мария Орлова.

Русское энтомологическое общество (РЭО) – одно из старейших научных биологических обществ страны. В 2024 году исполнится 165 лет со дня его основания.