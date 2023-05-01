В Тюмени по федеральной программе "Стимул" построят 5 км дорог к 2024 году

| Фото: ТГ-канал Минстроя России | Фото: ТГ-канал Минстроя России

5 км дорог построят по федеральной программе "Стимул" в Тюмени к середине 2024 года. Автодороги обеспечат доступность развивающихся жилых кварталов, расположенных в Заречной части города, сообщает Минстрой России.

На участках в квартале улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и реки Туры, строители уже уплотняют земляное полотно. В ближайшее время начнется большая часть запланированных работ, в том числе устройство дорожной одежды.

Далее подрядная организация приступит к организации велодорожек, пешеходных тротуаров и новых остановок общественного транспорта. Также в рамках проекта специалисты установят светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку и благоустроят территорию.

Напомним, в декабре 2022 года правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России, по которому федеральный бюджет выделил субсидию на строительство новых дорог. В ответ регион взял на себя обязательства ввести в районах "Алебашево" и "Ново-Патрушева" не менее семи многоквартирных домов общей площадью более 90 тыс. кв. метров.