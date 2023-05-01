  • 25 мая 202325.05.2023четверг
  • USD79,9669
    EUR86,1995
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюмени по федеральной программе "Стимул" построят 5 км дорог к 2024 году

Экономика, 16:46 25 мая 2023

ТГ-канал Минстроя России | Фото: ТГ-канал Минстроя России

5 км дорог построят по федеральной программе "Стимул" в Тюмени к середине 2024 года. Автодороги обеспечат доступность развивающихся жилых кварталов, расположенных в Заречной части города, сообщает Минстрой России.

На участках в квартале улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и реки Туры, строители уже уплотняют земляное полотно. В ближайшее время начнется большая часть запланированных работ, в том числе устройство дорожной одежды.

Далее подрядная организация приступит к организации велодорожек, пешеходных тротуаров и новых остановок общественного транспорта. Также в рамках проекта специалисты установят светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку и благоустроят территорию.

Напомним, в декабре 2022 года правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России, по которому федеральный бюджет выделил субсидию на строительство новых дорог. В ответ регион взял на себя обязательства ввести в районах "Алебашево" и "Ново-Патрушева" не менее семи многоквартирных домов общей площадью более 90 тыс. кв. метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минстрой РФ , программа Стимул , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 25.05.2023Сельхозкооперативы Тюменской области получат более 53 млн рублей господдержки
17:30 25.05.2023Новую газовую котельную построят в Ярковском районе в 2023 году
17:19 25.05.2023Хозяйства Тюменской области завершают посадку картофеля
17:08 25.05.2023Рыболовы Нижнетавдинского района выпустили 1142 карпов в озеро Юрашево