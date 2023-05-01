Концерт в поддержку российских военнослужащих проведут в Тюмени
Концерт в поддержку российских военнослужащих "Мы верим – значит, победим" состоится на уличной сцене ДК "Современник" в 19 часов 26 мая. Вход свободный, сообщают организаторы фонд "Путевка в жизнь".
В концерте примут участие творческие коллективы Тюмени. Прозвучат стихи и песни о любви к Родине, о России и подвиге народа. Также президент фонда Олег Мисько вместе с советником губернатора Тюменской области вручат благодарственные письма.
Перед началом мероприятия пройдет акция по сбору гуманитарной помощи "Мы вместе". Жители смогут передать солдатам легкие вещи, медикаменты, средства гигиены, сладости, а также перевести денежные средства.
Напомним, помощь можно принести на постоянной основе в один из 50 пунктов сбора, которые расположены в Тюмени и Тюменском районе. Адреса можно найти по ссылке.