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Тюменская область субсидирует 25 внутренних авиаперелетов

Общество, 18:04 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

426 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов выделят в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры". В перечень субсидируемых включены маршруты в 25 российских городов, среди которых Казань, Новосибирск, Новый Уренгой и другие. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Это позволяет снизить итоговую стоимость перелета для 2 млн пассажиров, пользующихся аэропортами Тюмени и Тобольска", — отмечают в ведомстве.

Поясняется, что полеты между регионами России субсидируются в рамках трехстороннего соглашения. Субсидии выделяют два региона, между которыми выполняются полеты, остальное добавляет федеральный бюджет.

В марте федерация объявила о сокращении своей части субсидирования маршрутов на 18%. Чтобы это не отразилось на пассажирах, регионы ведут переговоры о перекрытии выпадающей части субсидии за счет собственных средств.

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# авиаперелеты , субсидии

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