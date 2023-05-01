200 библиотек Тюменской области участвуют во Всероссийской акции "Библионочь-2023"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 библиотек Тюменской области примут участие во Всероссийской акции "Библионочь-2023" 26 и 27 мая. Тема события "Читаем вместе" приурочена к объявленному в России Году педагога и наставника.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Приглашаю жителей региона на Библионочь. Более 200 библиотек подготовили для своих читателей мастер-классы, квизы, квесты, конкурсы, театральные и музыкальные представления, встречи с поэтами и писателями, кинопоказы. Каждый найдёт себе занятие по душе", - уверена она.

Главными площадками в Тюмени станут областная научная библиотека им. Менделеева, Детская библиотека им. Лагунова и Специальная библиотека для слепых. В Тюменской области акция пройдёт в 12 раз. В 2022 году она собрала почти 3 тыс. 700 человек.

Программа мероприятий по ссылке.