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Почти 1,5 тысячи тонн зелени и овощей завезли в Тюменскую область из стран СНГ в 2023 году

Экономика, 17:47 26 мая 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Почти 1,5 тысячи тонн зелени и овощей экспортировано в Тюменскую область из стран СНГ с начала 2023 года.

Из Армении в регион направлено 224 тыс. 285 штук цветов. Из Киргизии и Казахстана торговые сети получили 27,63 тонн листового салата и 44 тонны свежей моркови, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Ведомством проконтролирован ввоз 134 партий импортной подкарантинной продукции. Образцы каждого поступления были исследованы. Только после подтверждения безопасности продукция была допущена к свободному обороту.

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# зелень , импорт , овощи , цветы

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