Открытые чтения по финансовому просвещению пройдут для тюменцев в Центральной библиотеке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытые чтения по финансовому просвещению пройдут в Центральной городской библиотеке 2 июня. Кандидат юридических наук, главный редактор журнала "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин выступит для тюменцев с темой "Налоги современного мира: формирование, развитие, проблемы", сообщает пресс-служба учреждения.

Спикер расскажет историю становления налогов. Объяснит, почему современное общество не сможет от них отказаться. На исторических и современных примерах представит налоги, как необходимый атрибут человеческого общества. На лекции будет освещен вопрос влияния налогов на современное общество, подробнее остановятся на их диалектике. Аркадий Брызгалин также пояснит, почему российская налоговая система такая, какая есть, в чем ее преимущества и недостатки, затронет тему проблем современного налогообложения и порассуждает о том, какими будут налоги будущего.

Начало мероприятия - в 14 часов. Вход свободный.