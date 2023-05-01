Тюменские инспекторы мониторят реки и озера с помощью беспилотников

| Фото: vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Беспилотные летательные аппараты применяют инспекторы центра ГИМС регионального управления МЧС России при обследовании рек и озер. Они уже проверили озеро Андреевское и Туру, сообщает пресс-служба ведомства.

"Беспилотные летательные аппараты позволяют оперативно обследовать и оценить обстановку на воде, быстро заметить нарушителя и в случае необходимости в кратчайшие сроки среагировать на оперативное событие или оказать помощь", - считают инспекторы.

| Фото: vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

В ГИМС напоминают об основных правилах безопасности на воде: категорически запрещается оставлять детей без присмотра у воды, купаться в состоянии алкогольного опьянения и в необследованных специалистами профильных структур местах.