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Тюменские инспекторы мониторят реки и озера с помощью беспилотников

Общество, 14:29 26 мая 2023

vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Беспилотные летательные аппараты применяют инспекторы центра ГИМС регионального управления МЧС России при обследовании рек и озер. Они уже проверили озеро Андреевское и Туру, сообщает пресс-служба ведомства.

"Беспилотные летательные аппараты позволяют оперативно обследовать и оценить обстановку на воде, быстро заметить нарушителя и в случае необходимости в кратчайшие сроки среагировать на оперативное событие или оказать помощь", - считают инспекторы.

vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

В ГИМС напоминают об основных правилах безопасности на воде: категорически запрещается оставлять детей без присмотра у воды, купаться в состоянии алкогольного опьянения и в необследованных специалистами профильных структур местах.

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# инспекторы ГИМС , озеро Андреевское , река Тура

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