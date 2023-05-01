В Тюменской области выберут лучшего каменщика, монтажника и сварщика

t.me/gus72to t.me/gus72to

Региональный этап национального конкурса профмастерства "Строймастер" стартовал в Тюменской области. Жюри предстоит выявить лучшего каменщика, монтажника и сварщика из 21 участника, сообщает Главное управление строительства.

В конкурсе участвуют сотрудники строительных организаций и студенты профильных направлений. По словам начальника ГУС Тюменской области Павла Перевалова, конкурс профессионального мастерства — это часть большой работы, которая нацелена на то, чтобы как можно больше людей, в первую очередь молодых людей, приходили в строительные рабочие специальности.

"Сфера строительства испытывает большую потребность в кадрах. Ежегодно несколько десятков крупных объектов строится в нашей Тюменской области — это школы, детские сады, объекты спорта. Строятся миллионы квадратных метров жилья. К каждому из этих объектов приложил руку монтажник, каменщик и представитель другой рабочей профессии", - сказал он.

t.me/gus72to t.me/gus72to

Каменщики выложат фрагмент угловой стены, монтажники соберут конструкцию из гипсокартона с дверным проёмом. Соревнования среди сварщиков пройдут 27 мая.

Призёров отметят дипломами и денежными призами, победитель регионального этапа получит возможность представлять Уральский федеральный округ на всероссийском этапе конкурса.