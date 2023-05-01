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Более 300 исследований провели на новом гастроскопе в Тюменской области

Общество, 19:04 26 мая 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 300 исследований провели на новом эндоскопическом оборудовании в филиале областной больницы № 11 в Голышманово, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

При помощи данного аппарата с высочайшей точностью диагностируется патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта в различных спектрах светового излучения на разных этапах течения заболевания.

"Гастроскоп также предназначен для исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и для нижних дыхательных путей", – отметил главный врач ОБ № 11 Алексей Белов.

Эндоскопия позволяет определить наличие заболеваний, патологий и травм, а также степень их развития и распространенности. Осмотр данным оборудованием более информативен для выявления проблем на ранней стадии. Сама процедура для пациентов проходит легче и быстрее.

Прибор поступил в областную больницу № 11 в рамках нацпроекта "Здравоохранение" региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# департамент здравоохранения Тюменской области , Медицина

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