В Тюменской области водителей проверят на трезвость

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюменской области 26, 27 и 28 мая. Автоинспекторы проверят всех водителей на выбранном участке улично-дорожной сети, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Работа по предупреждению пьяного вождения проводится системно. В 2023 году сотрудники ГИБДД выявили более трех тысяч водителей в состоянии опьянения. Каждый седьмой из них сел нетрезвым за руль повторно и подлежит уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, 42 человека в 2023 году управляли транспортом в состоянии опьянения не единожды. Они подлежат уголовной ответственности повторно. К ним может быть применена мера конфискации автомобиля.

"Результат проводимых Госавтоинспекцией мероприятий по противодействию пьяному вождению есть. Число ДТП с участием нетрезвых автомобилистов снижается. В этом году произошло 42 ДТП, в них погибли два человека, 62 человека ранены", – сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД.