  • 26 мая 202326.05.2023пятница
  • USD79,9841
    EUR85,8767
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области водителей проверят на трезвость

Общество, 19:12 26 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюменской области 26, 27 и 28 мая. Автоинспекторы проверят всех водителей на выбранном участке улично-дорожной сети, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Работа по предупреждению пьяного вождения проводится системно. В 2023 году сотрудники ГИБДД выявили более трех тысяч водителей в состоянии опьянения. Каждый седьмой из них сел нетрезвым за руль повторно и подлежит уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, 42 человека в 2023 году управляли транспортом в состоянии опьянения не единожды. Они подлежат уголовной ответственности повторно. К ним может быть применена мера конфискации автомобиля.

"Результат проводимых Госавтоинспекцией мероприятий по противодействию пьяному вождению есть. Число ДТП с участием нетрезвых автомобилистов снижается. В этом году произошло 42 ДТП, в них погибли два человека, 62 человека ранены", – сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области , проверки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 26.05.2023В Тюменской области водителей проверят на трезвость
19:04 26.05.2023Более 300 исследований провели на новом гастроскопе в Тюменской области
18:32 26.05.2023Региональное отделение Русского энтомологического общества откроют в Тюмени
18:21 26.05.2023Тюменские семьи направляют маткапитал на улучшение жилищных условий