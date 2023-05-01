Александр Моор: Тюменская область, Югра и Ямал работают совместно для повышения качества жизни земляков

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

О взаимодействии Тюменской области, Югры и Ямала рассказал глава Тюменской области Александр Моор на форуме секретарей местных отделений партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба политического объединения.

Одним из важнейших направлений совместной работы Александр Моор назвал развитие транспортной инфраструктуры. За последние пять лет на территории округов построено более 460 км автомобильных дорог. Повысилась безопасность дорожного движения, сократились расстояния между населенными пунктами.

Активно идет сотрудничество в сфере промышленности. Три региона по индексу промышленного производство и по объему инвестиций — лидеры в Российской Федерации. В августе 2021 года подписали соглашение о создании межрегионального нефтегазового кластера. Сейчас в нем – 119 предприятий из 20 регионов страны, в том числе Ямала и Югры.

В сфере ЖКХ, гражданской защиты и пожарной безопасности только в 2022 году построены канализационно-очистные сооружения в Югре в Нягани и на Ямале в Лабытнанги. Также в 2018-2019 годах приобретено 13 единиц пожарной и спасательной техники и спецоборудования, два учебно-спасательных комплекса и шесть зданий сборно-разборного типа для Югры.

"В сфере занятости населения заключено соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов, входящих в УрФО. На сегодня уровень зарегистрированной безработицы в наших трех регионах один из самых низких в округе — 0,4 процента, что почти в два раза ниже общероссийского", – подчеркнул Александр Моор.

В сфере АПК в 2022 году в Югру и на Ямал из Тюменской области поставили более 28 тыс. тонн молочной продукции, 19 тыс. тонн мясной продукции и более 28 тыс. тонн заготовленных дикорастущих ягод.

Развивается взаимодействие в социальной сфере. За последние пять лет на юг области по программе "Сотрудничество" переехали свыше 3,5 тыс. семей с Ямала. В Югре за пять лет обеспечены жильем более 11 тыс. семей. Жителям автономных округов, которые переехали в Тюменскую область, оказывается поддержка в виде ежемесячной доплаты к пенсии, возмещение затрат на оплату ЖКХ, услуг связи и транспорта. На сегодня такую поддержку получают больше 20 тыс. жителей большой Тюменской области. В тюменских медучреждениях северяне могут получить специализированную помощь. За последние пять лет она оказана более 25 тыс. жителей.

Сотрудничество Югры и Ямала с Тюменской областью по организации отдыха и оздоровления детей развивается более 20 лет. В период летней кампании текущего года в лагерях области отдохнут более 8 тыс. детей из автономных округов.

Значимое событие для жителей наших регионов — стартовавший в 2023 году межрегиональный проект "Культурное сотрудничество". В северных городах уже проходят выступления тюменских коллективов.

В 2022 году успешно стартовал фестиваль-конкурс "ГАРМОНиЯ", в этот раз он проходит при поддержке полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева во всех регионах округа.

"Успешно реализуются различные проекты в сфере образования и науки. В прошлом году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" в Тюмени открылся региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Новое поколение". В этом году через центр прошло порядка 9 тысяч человек, в том числе школьники из округов. Кроме того, ежегодно порядка 500 ребят из автономных округов участвуют в профильных образовательных сменах одаренных детей, организуемые тюменскими вузами", – сообщил Александр Моор.

Тюменское образование востребовано у молодежи Севера. Почти половина обучающихся в наших университетах — это ребята с Ямала и Югры. Системно реализуются проекты межвузовского сотрудничества. Активно создаются совместные научные группы по целому ряду перспективных исследований.

Александр Моор напомнил, что Тюменской областью совместно с Югрой и Ямалом создан Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр, он продвинулся в таких сферах, как освоение Арктики, добыча и переработка углеводородов, а также развитие биотехнологий и АПК. В ближайшей перспективе – строительство межвузовского кампуса. В нем могут разместиться более 5 тыс. студентов. Стоит задача — создать такие условия, чтобы конкурировать за учащихся с лучшими университетами страны, подчеркнул губернатор.

"Все направления, все мероприятия, которые реализуются совместно, направлены на повышение качества жизни земляков. И есть результат нашей работы. По итогам 2022 года в рейтинге качества жизни все три наших региона — в пятерке лучших в Российской Федерации", – сообщил Александр Моор.

Он отметил, что Тюменская область — это сложносоставной субъект, округа входят в состав области, при этом все три субъекта являются самостоятельными и равноправными. Самое главное — сохранить сформированную конфигурацию управления и сотрудничество трех регионов. Эта система добрых отношений между Тюменской областью и автономными округами проверена годами и серьезными испытаниями. Она показала свою устойчивость и адаптивность.