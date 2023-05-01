Глава Бердюжского района Виктор Рейн досрочно сложил полномочия

| Фото: со страницы Виктора Рейна | Фото: со страницы Виктора Рейна

Глава Бердюжского района Виктор Рейн досрочно сложил полномочия.

О принятом решении он сообщил на своей странице в социальной сети во ВКонтакте 26 мая.

"8 лет пролетели как один день. Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо района и его жителей. Вместе со всеми жителями мы строили, благоустраивали населенные пункты, ремонтировали дворы, дороги, тротуары, водопроводы и растили хлеб. Тем самым делали наш Бердюжский район лучше. За это хочу сказать вам спасибо!" – написал Виктор Рейн.

Он выразил благодарность коллективу администрации Бердюжского района, сельских поселений, депутатскому корпусу. Землякам он пожелал дальнейших успехов и больших побед, дальнейшего развития и процветания края.