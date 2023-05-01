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42 ДТП устроили пьяные водители на дорогах Тюменской области в 2023 году

Общество, 10:41 27 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более 3 тыс. водителей в состоянии опьянения выявлены сотрудниками ГИБДД Тюменской области в 2023 году, каждый седьмой из них сел нетрезвым за руль повторно и подлежит уголовной ответственности.

Число ДТП с участием нетрезвых автомобилистов в регионе снижается. В 2023 году произошло 42 ДТП, в них погибли два

человека, 62 человека ранены.

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области 27 и 28 мая, автоинспекторы проверят всех водителей на выбранном участке.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда , сплошные проверки

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