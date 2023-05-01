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Тюменская Хоровая капелла исполнила программу "Весна. Музыка. Кино" в Новом Уренгое

Общество, 11:41 27 мая 2023

ГДК «Октябрь» | Фото: ГДК «Октябрь»

Концертную программу "Весна. Музыка. Кино" представила тюменская Хоровая капелла на сцене филармонии Нового Уренгоя 26 мая, тюменские артисты исполнили музыкальные произведения современных российских и зарубежных исполнителей.

Выступление коллектива состоялось в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество", инициаторами которого стали губернаторы Тюменской области Александр Моор, ХМАО — Югры Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В 2023 году коллективу исполняется 25 лет - это серьезный возраст. Сейчас в его составе 50 человек, - рассказал художественный руководитель хоровой капеллы Тюменской филармонии, заслуженный артист Российской Федерации Альберт Мишин. - Я много поездил по России, но в этом регионе я впервые".

По его словам, певческая культура - одна из древнейших в нашей стране, а Россию всегда называли поющей. "Это часть нашего менталитета", - считает он.

Отметим, что Хоровая капелла Тюменской филармонии сегодня входит в число лучших коллективов области, и каждое ее выступление — это новые произведения, новое прочтение хоровой классики, новые формы профессиональной работы.

"Здесь другая природа, в Тюмени уже тепло, а у вас вечная мерзлота. Но люди очень приветливые, добрые, принимают радушно, - поделилась артист хоровой капеллы Анна Тюменцева. - Слушателя ждет очень известная музыка - приятная, легкая, где-то веселая, где-то грустная и романтичная".

Выступления Тюменского филармонического оркестра, Тюменского театра кукол, драмтеатра и ансамбля "Зори Тюмени" пройдут в четырех городах ХМАО-Югры с мая по сентябрь. Подробную программу межрегионального проекта можно посмотреть здесь.

Николай Ступников

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# Новый Уренгой , хоровая капелла

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