Тюменский спектакль-инсталляцию "ДЫМ." увидят в Ишиме и Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль молодежного театрального центра "Космос" уехал на гастроли. С 16 мая по 11 июня постановку увидят в Ишиме и Тобольске, а также в с. Викулово.

Жители с. Викулово увидят "ДЫМ." в районном центре культуры и досуга по ул. Кузнецова, 51. С 29 мая по 4 июня спектакль покажут в Ишиме в мультицентре "Моя территория".

Завершит свои гастроли "ДЫМ." в "Моей территории" Тобольска с 5 по 11 июня. Для жителей Тобольска и Ишима показы пройдут бесплатно. Спектакль предназначен для школьников и студентов старше 12 лет.

"ДЫМ." — это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики.

В центре сюжета — жизнь Валентины Викентьевны Сурвило. Спектакль-инсталляция создан на основе графического романа "Сурвило" Ольги Лаврентьевой.

В 2023 году "ДЫМ." участвовал в двух фестивалях — в "В смысле?!" и "Арлекин". А в 2022 постановку показали на всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ" в Омске, пишет КП-Тюмень.