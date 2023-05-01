Тюменские студенты вышли в финал кейс-чемпионата "ProЭнергетику"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В финал кейс-чемпионата "ProЭнергетику" вышли тюменские студенты. 1 июня все участники соберутся на гранд-финале, который пройдет в рамках VI Национальной научно-методической конференции "Архитектура университетского образования" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

По итогам отбора в условиях жесткой конкуренции в финал вышли 50 студентов из вузов Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Ханты-Мансийска, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга и Мурманска. В течение мая проектные команды совершенствовали свои работы с учетом комментариев от экспертов "Газпром нефти".

Торжественная защита проектов состоится на площадке Президентской библиотеки им. Ельцина, где студенты продемонстрируют результаты комплексной работы и презентуют 12 инновационных решений по актуальным направлениям: "Логистика", "Мобильная разработка", "Риск-менеджмент" и "Разработка газоконденсатных участков".