Показ мультфильмов и мастер-классы пройдут в "Контора пароходства" в Лень защиты детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Серия событий, посвященных Дню защиты детей, пройдет в тюменском мультицентре "Контора пароходства". 1 июня с 12 до 20 часов для маленьких тюменцев состоится развлекательная программа.

Мероприятие бесплатное, однако необходима регистрация в социальной сети мультицентра "ВКонтакте" или на сайте конторапароходства.рф. Количество мест ограничено.

С 15 до 17 часов пройдут мастер-классы для детей. С 15 до 16 часов всех желающих ждут на занятии по созданию и раскрашиванию больших открыток, а также тюменцы смастерят воздушного змея. Материалы предоставляются организаторами.

На уличной сцене "Конторы" в 12 часов начнется открытый показ классических мультфильмов: "Пиноккио", "Золушка", "Алиса в стране чудес". А после него тюменцев приглашают на хореографический концерт студии "Печать танца", пишет Мегатюмень.