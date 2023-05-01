Показ мультфильмов и мастер-классы пройдут в "Контора пароходства" в Лень защиты детей
Серия событий, посвященных Дню защиты детей, пройдет в тюменском мультицентре "Контора пароходства". 1 июня с 12 до 20 часов для маленьких тюменцев состоится развлекательная программа.
Мероприятие бесплатное, однако необходима регистрация в социальной сети мультицентра "ВКонтакте" или на сайте конторапароходства.рф. Количество мест ограничено.
С 15 до 17 часов пройдут мастер-классы для детей. С 15 до 16 часов всех желающих ждут на занятии по созданию и раскрашиванию больших открыток, а также тюменцы смастерят воздушного змея. Материалы предоставляются организаторами.
На уличной сцене "Конторы" в 12 часов начнется открытый показ классических мультфильмов: "Пиноккио", "Золушка", "Алиса в стране чудес". А после него тюменцев приглашают на хореографический концерт студии "Печать танца", пишет Мегатюмень.