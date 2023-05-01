Почти 11 тысяч выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ в 2023 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Основной период ЕГЭ-2023 года стартовал во всех регионах России. В Тюменской области 10 тыс. 700 выпускников будут сдавать госэкзамены. Для получения аттестата 11-классникам нужно сдать на положительную оценку русский язык и математику.

Как сообщает интернет издание "Вслух.ру", для получения аттестата выпускникам нужно набрать минимум 24 балла по русскому языку, 27 баллов - по профильной математике. Базовый уровень оценивается по пятибалльной шкале. В 2023 г. Минобрнауки РФ подняло планку минимальных баллов для поступления в вузы. Сейчас абитуриентам нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, 39 — по профильной математике. Базовая математика влияет только на получение аттестата. "Неуды" по обязательным предметам можно будет пересдать в дополнительный период в сентябре, все остальные дисциплины — в следующем году.

Добавим, математику профильного уровня для поступления в вузы на технические и ИТ- специальности выбрали 3 тыс. 927 учеников. 7 тыс. 140 человек - базовый уровень, в том числе будущие специалисты гуманитарного профиля.

В Рособрнадзоре открыта горячая линия по всем вопросам ЕГЭ, можно проконсультироваться по номеру 8 (495) 984-89-19. Также открыт телефон доверия по вопросам ЕГЭ. По номеру +7 (495) 104-68-38 можно сообщить о незаконных предложениях купить КИМы, договориться о сдаче экзаменов, попытках мошенничества и т.д. В Тюменской области можно обратиться в региональный департамент образования и науки по тел. 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49, а также в ТОГИРРО: 39-02-05.