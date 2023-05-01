Перед зарубежной поездкой тюменцам рекомендуют убедиться в отсутствии долгов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рекомендуют убедиться в отсутствии долгов перед поездкой в другую страну. Если у гражданина есть долг на сумму от 10 тыс. рублей, ему может быть вынесен запрет на выезд из России. При наличии задолженности от 3 тыс. рублей могут арестовать машину и поместить на штрафстоянку, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Жители Тюменской области могут проверить, есть ли долг, двумя способами. Это можно сделать на официальном сайте УФССП России по Тюменской области. В верхнем правом углу в поисковике необходимо ввести свои данные. В результате сервис покажет, возбуждено ли в отношении того или иного человека исполнительное производство. Второй вариант – зайти на портал "Госуслуги" в раздел "Судебная задолженность". Для получения сведений нужно будет также заполнить определенную форму.

Также случаются ошибки, когда у добропорядочного гражданина появляются должники-двойники. Чтобы из-за однофамильца не закрыли выезд за границу, все вопросы нужно решить заранее. Как пояснили в УФССП России по Тюменской области, разбираться приходится индивидуально с каждым отдельным случаем, сталкиваясь порой и с мошенничеством.