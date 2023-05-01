Тюменцев от 14-ти лет приглашают поучаствовать в форуме "Истоки"

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Молодежный историко-культурный форум "Истоки" пройдет в Печорах с 5 июля по 23 августа. В 2023 году к событию могут присоединиться активисты с 14-ти лет. Также в числе участников ждут семьи с детьми от 7 лет. Подать заявку необходимо на платформе "Росмолодёжь. События" до 5 июня.

Как сообщает издание "Комсомольская правда - Тюмень", на форуме пройдут лекции и мастер-классы от 150 приглашенных экспертов, дискуссии, интерактивные экскурсии и игры. Кроме того, активисты благоустроят территорию и создадут серию арт-объектов.

В 2023 г. форум пройдет в пять смен. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации социально значимых проектов на грантовом конкурсе от Росмолодежи. В каждом заезде предусмотрены отдельные номинации. Максимальный размер гранта — 500 тыс. рублей.