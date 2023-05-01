Тюменцам рассказали, как получить богатый урожай огурцов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Огородница Мария Сотникова поделилась с тюменцами советами, как получить хороший урожай огурцов. Она рассказала, что делать, если цветки на огурцах сохнут и опадают, сообщает издание "ФиФ-Тюмень".

"Удаляйте все пасынки, образовавшиеся из пазух первых 3-6 листьев, а те, которые сформировались выше, прищипывайте после второго листа. Пасынки забирают влагу и полезные вещества у огурцов, не дают формироваться новой завязи и плодам", - рассказала огородница. Она также порекомендовала не забывать о подкормке, например, азотом, фосфором, калием или обычной навозной жижей.

Большое количество бесплодной завязи также может зависеть он низкой или высокой температуры воздуха в теплице. Необходимо регулярно ее проветривать, но не допускать сквозняков. Их теплолюбивые огурцы не переносят.

Не стоит обрывать пустоцветы. Это мужские цветки, необходимые для оплодотворения женских цветков. Без пустоцветов не произойдет опыления, и не образуются завязи. Чтобы был большой урожай, нужно убирать лишние завязи для обеспечения растений необходимым запасом питательных веществ.