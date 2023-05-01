Тюменцам рекомендуют чистить шиферные крыши от мусора и мха, чтоб он прослужил дольше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шиферные крыши необходимо чистить он мусора и мха, чтоб они прослужили дольше. Если этого не делать, крыша может "зацвести", стать зеленой и зарасти мхом, лишайником.

"Надо очистить шифер от мха и мусора, помойте его из шланга или кёрхером, - рекомендует опытный кровельщик Данила Матвеев. – Дайте шиферу полностью просохнуть. Нельзя начинать покраску пока покрытие мокрое, чтобы не вздувалась краска". Специалист рекомендует наносить грунтовку, а уже потом красить.

Как сообщает издание "АиФ-Тюмень", нужно использовать полимерные или акриловые краски. Они меньше выгорают, создают прочную пленку, защищающую от неблагоприятных погодных условий. Можно приобрести силиконовую эмаль, которая применяется при высотном строительстве и продляет срок службы шифера лет на пять.

Кровельщик посоветовал для окрашивания лучше выбирать облачный день. Работы, выполненные во время жары, приведут к тому, что слой краски быстро облезет.