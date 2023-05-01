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Научные проекты тюменских школьников победили на всероссийском фестивале

Общество, 12:47 29 мая 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Исследование особенностей строения стоп у школьников 11-12 лет средствами планшетной компьютерной плантографии – проект учащегося ишимской школы № 5 - стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса индивидуальных исследовательских проектов "Фестиваль естественно-научных проектов школьников" в направлении "Медицинские науки". Итоги подвели в Тюменском медицинском университете.

В направлении "Химико-биологические науки" победа досталась ученику школы № 7 Тюмени Максиму Трофименко с работой "Влияние освещённости и различного pH на продолжительность инкубации цист Артемии и эффективность выклева науплий".

Конкурс проходил в два этапа, включавших заочную экспертизу индивидуальных исследовательских проектов и защиту индивидуальных проектов. Всего поступило 65 заявок из Тюменской, Челябинской, Омской, Свердловской и Курганской области, Югры и Ямала.

Победителей и призеров и приглашают приять участие во Всероссийском онлайн-конкурсе индивидуальных исследовательских проектов "Фестиваль естественно-научных проектов школьников" в следующем 2024 году, сообщает ТМУ.

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# Тюменский медицинский университет

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