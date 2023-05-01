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Горячую линию по имущественным правам детей проведет тюменский Росреестр

Общество, 08:42 30 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Консультации в рамках Дня защиты имущественных прав детей проведут специалисты тюменского Росреестра 1 и 5 июня. В эти дни можно задать вопросы по сделкам с недвижимостью с участием несовершеннолетних, сообщают в ведомстве.

1 июня с 9 до 18 часов от тюменцев ждут вопросы по телефону 8 (3452) 55-58-58. С 10 до 12 часов начнет работу горячая линия управления по вопросам порядка и перечня документов, необходимых для регистрации недвижимости с участием детей по номеру 8 (3452) 43-28-43. На личную консультацию к специалистам можно прийти с 9 до 18 часов в офис МФЦ по ул. Первомайская, 50/1.

В понедельник, 5 июня, с 9 до 13 часов консультировать по защите имущественных прав детей продолжат в МФЦ по ул. 50 лет Октября, 57а.

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# горячая линия , дети , имущество

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