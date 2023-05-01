В Тюменской области подешевели крупы, растительное масло, макароны и молочка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение цен на ряд продуктов зафиксировали в Тюменской области в апреле 2023 года. Так, при сопоставлении с декабрем 2022 года крупы и бобовые подешевели на 8,6 %, подсолнечное масло - на 5,5 %, макароны - на 2,8 %, молоко и молочная продукция - 2,4 %, мясо и птица - 2,2 %, сообщает Тюменьстат.

Вместе с тем, подорожали плодоовощная продукция - на 18,9 %, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы - 6,1 %, рыба и морепродукты - 4,3 %, яйца куриные - 3,8.

Среди непродовольственных товаров, заметнее всего снизилась цена на телерадиотовары. По сравнению с декабрем они стали дешевле на 16,1 %. Трикотажные изделия - 13,4 %, одежда и бельё - 10,5 %, обувь - 4,5 %, парфюмерно-косметические товары - 3,4.

Дизельное топливо стало дороже на 6,8%, бензин автомобильный – менее чем на 1%.

В целом в ведомстве отметили, что в апреле цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 0,3 %. Тогда как по России - на 2,1 %. Напомним, что в регионе зафиксирован наименьший уровень инфляции по стране за апрель.