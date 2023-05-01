В Тюменской области зафиксирован наименьший по России уровень инфляции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наименьший уровень инфляции по России зафиксирован в Тюменской области. Общий уровень цен на товары и услуги в апреле 2023 г. снизился и стал на 1 % ниже, чем годом ранее, сообщает региональное отделение Банка России.

Основная причина снижения инфляции – так называемый статистический эффект высокой базы. Весной прошлого года был пик покупок впрок, после чего рост цен замедлился.

"В апреле этого года подешевели макароны и крупы, отдельные мясные и молочные продукты, овощи. Это объясняется рекордным урожаем зерна, снижением расходов производителей на корма для животных и мерами господдержки предприятий сельского хозяйства. Также значительно подешевели компьютеры, смартфоны, телевизоры, стиральные машины", – рассказала главный экономист отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

Цены на одежду, обувь, мебель, стройматериалы, электротовары, средства связи в апреле заметно ниже прошлогодних. На это повлияли сдержанная потребительская активность и расширение ассортимента, в том числе за счет параллельного импорта.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит от 4,5 % до 6,5 % в 2023 г. и вернется к 4 % в 2024 г. и будет находиться в этих рамках в дальнейшем.