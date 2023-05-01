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Центр "Земля искусств" приглашает тюменцев на мастер-классы

Общество, 08:28 30 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы, шоу, подарки и другое подготовили для тюменцев на открытии экспозиции "Учитель - ученик", которое пройдет в креативном центре "Земля искусств" 1 июня.

На мероприятии представят работы Альфеи Мухаметовой, Светланы Ильюшонок, Дианы Рахимовой, Алены Головырских и их воспитанников – живопись, графика, керамика, гончарное ремесло, текстиль, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Выставка продлится до 10 июля. Для ребят, которых она вдохновит на творчество, пройдут бесплатные мастер-классы.

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# выставка , креатив , экспозиция

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