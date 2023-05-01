На восьми сценах города пройдет тюменский фестиваль "Музсходка"

| Фото: сообщество "Музсходка" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Музсходка" во ВКонтакте (архив)

Мультижанровый фестиваль "Музсходка" пройдет на восьми сценах города 3 июня. В программе - рок, поп, этно, акустика, неоклассика и другие музыкальные направления, сообщают организаторы.

В 15 часов стартует самба-шествие от школы барабанов "Полиритмия" по ул. Дзержинского — от ул. Республики до ДК "Нефтяник", где спустя полчаса и состоится официальное открытие события.

Музыку в стиле неоклассики и джаза можно послушать в 15 часов 30 минут на сцене на перекрёстке улиц Республики и Челюскинцев. Поп-сцена развернется у "Конторы пароходства" в 16 часов, рок - на парковке у Масловского взвоза и парковке за гостиницей "Евразия" в 17 часов. В это же время стартует электроника +DJ во дворе "МХТ" на ул. Челюскинцев, 1. Детская сцена будет открыта у ДК "Нефтяник" в 16 часов, а с 17 часов 20 минут на этой же площадке начнется "Этно + фолк".

В 16 часов на пересечении улиц Дзержинского и Комсомольской зрителей ждут послушать музыкальных исполнителей, играющих в жанре хип-хоп, а на пересечении улиц Дзержинского и Володарского - на акустическую сцену.

| Фото: сообщество "Музсходка" | Фото: сообщество "Музсходка"

Кроме этого для музыкантов проведут открытый обучающий интенсив в большом зале "Конторы пароходства". В программе - мастер-классы, сессии "вопрос-ответ" и практические упражнения. Участникам расскажут о "Системе ритмов и методах наработки грувов. Разбор книги Break Bible и способы занятий по ней", "Игре на гитаре с учетом физики инструмента и физиологии человека" и многое другое. Полная программа доступна по ссылке.