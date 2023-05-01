Тюменские таможенники изъяли около килограмма наркотиков из зарубежной посылки

| Фото: Уральское таможенное управление | Фото: Уральское таможенное управление

844 гр. запрещенных веществ обнаружили тюменские таможенники в международном почтовом отправлении из Чешской Республики. Получателем посылки оказался 30-летний житель Нефтеюганска, которого задержали на выходе с почтового отделения, сообщает пресс-служба ведомства.

При вскрытии посылки сотрудники таможни обнаружили восемь пачек с маркировкой "Зеленый чай". Общий вес изъятого составил 844 гр. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения – митрагинин, оборот которого на территории России запрещен.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статье "Контрабанда наркотических средств". Материалы уголовного дела передали для расследования.