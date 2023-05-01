Более трех тысяч тонн семян пшеницы, ячменя и картофеля экспортировано из Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 3 тыс. т семян пшеницы, ячменя и картофеля отправлено из Тюменской области в Казахстан и Монголию с начала 2023 г. Пять компаний–экспортеров направили в эти страны в общей сложности 160 партий материала, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Из общего объема, вывоз 70 партий весом около 1 тыс. т инспекторы ведомства проконтролировали на пункте пропуска Казанское. При досмотре установлен ряд нарушений, в том числе отсутствие фитосанитарных сертификатов. К нарушителям применены меры профилактического характера, уточнили в ведомстве.