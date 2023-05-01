  • 29 мая 202329.05.2023понедельник
  • USD79,9667
    EUR85,9190
  • В Тюмени 30..32 С 5 м/с ветер южный

Более трех тысяч тонн семян пшеницы, ячменя и картофеля экспортировано из Тюменской области

Экономика, 17:12 29 мая 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 3 тыс. т семян пшеницы, ячменя и картофеля отправлено из Тюменской области в Казахстан и Монголию с начала 2023 г. Пять компаний–экспортеров направили в эти страны в общей сложности 160 партий материала, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Из общего объема, вывоз 70 партий весом около 1 тыс. т инспекторы ведомства проконтролировали на пункте пропуска Казанское. При досмотре установлен ряд нарушений, в том числе отсутствие фитосанитарных сертификатов. К нарушителям применены меры профилактического характера, уточнили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# картофель , Россельхознадзор , семена , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 29.05.2023Движение по отремонтированному участку Обхода Тюмени запустят 30 мая
17:34 29.05.2023 В Тюменской области на 2,5 % снизилась стоимость квартир на вторичке
17:12 29.05.2023Более трех тысяч тонн семян пшеницы, ячменя и картофеля экспортировано из Тюменской области
16:16 29.05.2023Более 214 млн личинок сиговых отправили из Тобольского рыбопитомника на подращивание в Югру