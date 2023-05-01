Тюменская гимназия № 16 выиграла 400 тыс. рублей в областном конкурсе "IТ-Актив 2023"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская гимназия № 16 победила в ежегодном областном конкурсе "IТ-Актив 2023". Они выиграли 400 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего за награды соревновались 17 школ и более 20 учителей. Среди педагогов городских школ в номинации "Самый IT-активный учитель" победила Лилия Ушакова из гимназии № 16, "Самый IТ-активный педагог дополнительного образования" - Оксана Барышева из заводоуковской школы № 3 (филиал СОШ № 2). Среди сельских школ "Самый IT-активный учитель" - Гаяне Погосян из упоровской школы, а "Самый IT-активный педагог дополнительного образования"- Танзиля Файзуллина из центра развития творчества "Созвездие" Тюменского района. Учителя получат по 100 тыс. рублей.

"Поздравляю победителей с такими результатами! Мы высоко оценили ваш опыт и практику применения цифровых инструментов в образовательном процессе. Благодарю вас за профессионализм и инициативность в обучении детей, вы вносите большой вклад в формирование кадрового потенциала региона", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.