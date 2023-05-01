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В трех регионах УФО числятся 29 проблемных домов с 2622 дольщиками

Общество, 19:27 29 мая 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

39 проблемных объектов, 29 из которых дома с 2 тыс. 622 дольщиками числятся в Свердловской, Челябинской областях и в Югре. Решение проблемы с обманутыми дольщиками должно завершиться в 2023 году. Такую задачу обозначил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе совещания с главными федеральными инспекторами 29 мая.

"Это принципиальный вопрос: на территории УФО к концу года не должно остаться ни одного обманутого дольщика. У нас есть планы, и мы в них укладываемся", - подчеркнул полпред.

По его словам, в конце второго квартала в Свердловске и Челябинске планируется исключить из списка семь объектов и восстановить в правах 310 человек. А во втором полугодии - оставшиеся 32 объекта. Право собственности предоставят 2 тыс. 312 гражданам, сообщает полпредство.

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

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# Владимир Якушев , дольщики , строительство жилья

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