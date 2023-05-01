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Юные зрители Ханты-Мансийска после просмотра спектакля из Тюмени отметили, что главное – быть собой

Общество, 12:47 30 мая 2023

сообщество "Югра" ВКонтакте | Фото: сообщество "Югра" ВКонтакте

Музыкальный спектакль "Не хочу быть собакой!" Тюменского театра кукол помог понять ребятам из Ханты-Мансийска, что не надо стараться быть кем-то, главное – быть собой. Постановку привезли в город в рамках программы "Культурное сотрудничество".

Юные театралки Алёна и Полина любят ходить на постановки местных театров. Спектакль из Тюмени также вызвал у них бурю положительных эмоций.

"Нам понравилось, что актеры красиво пели, хорошо играли, шутили и находили особые слова", - поделились девочки.

сообщество "Югра" ВКонтакте | Фото: сообщество "Югра" ВКонтакте

Огромную благодарность всем причастным к запуску проекта "Культурное сотрудничество" выразила балетмейстер образцового художественного коллектива ансамбля народного танца "Алатырь" Мария Варварюкова. Она со своей семьей посетила вторую постановку, которую привезли тюменцы в Ханты-Манскийский автономный округ – Югру. Спектакль "Загадки природы" познакомил ребят с приметами времен года.

"Проект "Культурное сотрудничество" – это прекрасная возможность познакомиться с тюменскими творческими коллективами и их постановками, не выезжая за пределы родного города", - отметила балетмейстер.

По словам актрисы Тюменского театра кукол Анастасии Вокуевой, которая исполнила главную роль Моти в спектакле "Не хочу быть собакой!" и очаровательной клоунессы в спектакле "Загадки природы", в этом северном городе труппу встретили очень тепло.

сообщество "Югра" ВКонтакте | Фото: сообщество "Югра" ВКонтакте

"В Ханты-Мансийске замечательный, внимательный и эмоциональный зритель. Считаю, что важность запущенного проекта и секрет его успеха – в обмене творчеством и опытом. Это момент роста как для актеров, так и для зрителей. Мы в свою очередь очень старались выложиться на все сто, так как понимали, что по нашему выступлению будут судить обо всем Тюменском театре кукол", - сказала актриса.

Напомним, что летом творческие коллективы Тюменской области представят жителям ХМАО-Югры свои лучшие музыкальные, театральные и танцевальные постановки в рамках программы "Культурное сотрудничество". Ее запустили Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов. Подробную программу проекта можно посмотреть на сайте.

сообщество "Югра" ВКонтакте | Фото: сообщество "Югра" ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# Тюменский театр кукол , Ханты-Мансийск , ХМАО - Югра

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