Жители Тюменской области оформили 317 тысяч записей к врачам с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

317 тыс. записей на прием к врачам оформили через Госуслуги жители Тюменской области с января по апрель 2023 г. Что в 3,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Это говорит о развитии цифровизации в медицине: вместо посещения регистратуры тюменцы предпочитают записываться к врачу через Госуслуги, подчеркнули в ведомстве.

С помощью сервиса можно записать себя, ребенка или другого человека по полису ОМС, но только к врачу поликлиники, к которой они прикреплены.