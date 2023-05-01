Гастрономическая выставка и кинопоказ пройдут в день латиноамериканской культуры в Тюмени

| Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

День латиноамериканской культуры состоится на площадке Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) 3 июня в 15 часов.

В программе — латиноамериканские игры, гала-концерт, танцевальные мастер-классы, гастрономическая выставка, кинопоказ. Участники встречи совершат путешествие по странам Латинской Америки: в интерактивной зоне будут работать восемь станций. За каждой закреплена страна, представители которой учатся в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На одной площадке соберутся студенты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Мексика, Куба, Сальвадор, Эквадор, Перу, Колумбия, Венесуэла и Бразилия.

Регистрация на мероприятие до 31 мая по ссылке.