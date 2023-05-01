Ветераны боевых действий обучают тюменских студентов стрельбе и тактической медицине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действиям в условиях лесистой местности, работе с беспилотниками, а также стрельбе из карабина и пистолета обучают в Тюмени воспитанников регионального филиала Центра развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. Филиал начал работу 11 мая, осуществлен первый набор 300 юношей 14-18 лет. Комплексные полевые занятия "Натиск" проходят на базе "Стальной азарт".

Обучающиеся - студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса - отработают навыки по оказанию само- и взаимопомощи, рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель областного филиала ЦРВСП Игорь Ревякин. Ребята научатся оказывать помощь в красной, желтой и зеленой зонах, эвакуировать раненого.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основная особенность курса, по его словам, заключается в том, что обучающиеся получают ориентированную на практику подготовку, основанную на современной материальной базе. При этом некоторые дисциплины, такие как строевая подготовка, из курса исключены.

"Материальную часть, безусловно, надо изучать, однако мы не ставим перед собой задачу обучить ребят сборке автомата за пять минут, - отметил Игорь Ревякин. - С ними занимаются опытные инструкторы. Например, специалисты по тактической медицине окончили специальный курс в московском центре Катулина".

Инструкторы, среди которых ветераны боевых действий, проходили службу в спецподразделениях, некоторые имеют опыт участия в специальной военной операции. Перед занятиями они прошли региональный отбор и практическую переподготовку на базе Российского университета Спецназа и курс в Московском педагогическом государственный университете.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Первый поток ограничен 300 местами, однако желающих намного больше, - добавил Игорь Ревякин. - Мы не отказываем никому и некоторые ребята попадут на следующий поток. Новый набор будет проходить уже в ноябре. Обучение первого потока продлится три месяца и будет включать в себя 144 учебных часа".

Напомним, Тюменская область вошла в число 12 пилотных регионов, где будет реализовываться проект. Он позволит вывести допризывную подготовку молодежи на новый уровень, наладить и организовать работу по подготовке военнослужащих на территории региона. Центр станет связующим звеном, которое позволит укрепить патриотическую работу в Тюменской области.

Завершив курс, юные тюменцы получат документ о дополнительном образовании. Ребята, которые выберут в дальнейшем службу по контракту или поступление на срочную службу, получат соответствующие рекомендации и ходатайства в военкоматы о призыве именно в те подразделения, где они хотят служить.

Николай Ступников