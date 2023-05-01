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Фотографии и вещи для музея речного флота собирают в Тобольске

Общество, 17:12 30 мая 2023

группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

Вещи, фотографии и другие предметы собирают для экспозиции Музея речного флота в поселке Сумкино. Он расположится на территории ДК "Водник", сообщает администрация Тобольска.

Концепция будущего музея речного флота сейчас в разработке, но уже известно, что в него войдут речные суда "Ракета", "Метеор" и "Заря". Он станет объектом туристического показа и поможет сохранить историю Сумкино и большой работы жителей в речном флоте.

Приносить предметы для музея можно в ДК "Водник" с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 17 часов. Подробности по телефону: 8 (3456) 26-08-64.

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# музей , речной флот

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