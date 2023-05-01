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Шесть ландшафтных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:25 30 мая 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Шесть ландшафтных пожаров на общей площади 0,06 га ликвидировали в Тюменской области за сутки, 29 мая, сообщает информационный центр регионального правительства.

По данным на утро 30 мая в регионе действует один ландшафтный пожар на площади 320 га в Ярковском районе, он находится в стадии локализации.

Также в регионе действуют пять лесных пожаров на общей площади порядка 244 га – по одному в Юргинском, Вагайском, Уватском районах, и два – в Тюменском районе. Все они локализованы.

Непосредственной угрозы населенным пунктам природные пожары в Тюменской области не представляют. Тушение в течение прошедших суток занимались 170 человек, использовалась 31 единица техники.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

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# пожароопасный сезон

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