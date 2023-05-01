Жителей Тюменской области предупредили о риске пожаров в связи с погодой

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Риск возникновения ЧС и происшествий увеличивается в связи с погодными метеоусловиями до 31 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области прогнозируется возникновение природных пожаров. Существует риск задымления населенных пунктов. Есть повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества.

"На всей территории Тюменской области объявлен пятый класс горимости (максимальный) по шкале Нестерова", – сообщают в информационном центре правительства региона.

Напомним, в Тюменской области действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.